POL-HF: Einbruch in Wohnhaus

32049 Herford (ots) - (rp) Die Abwesenheit der Hauseigentümerin am Freitag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr nutzten Unbekannte, um in ein Wohnhaus an der Mindener Straße einzudringen. Es wurde das Badezimmerfenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Anschließend wurden sämtliche Räume des Hauses durchwühlt. Aus verschiedenen Zimmern wurde Schmuck entwendet. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/8880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell