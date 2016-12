POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Fenster an Vorderseite aufgehebelt

32584 Löhne (ots) - (um) Gestern tagsüber, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 18:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Haus an der Rüscherstraße ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster an der Vorderseite auf und gelangten so in das Gebäude. Verschiedene Räume durchsuchten die Täter und konnten dabei Wertsachen und Bargeld erbeuten. Die Höhe des Schadens muss durch die Geschädigten noch beziffert werden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

