POL-HS: Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer."

Kreis Heinsberg (ots) - Gemeinsam aktiv gegen Einbruchsdiebstahl!

Helfen Sie, Einbrüche zu verhindern und aufzuklären:

- Teilen Sie verdächtige Beobachtungen der Polizei sofort mit (Notruf 110)

- Sind Sie aufmerksam in Ihrer Nachbarschaft und schützen sich so gegenseitig

- Nutzen Sie technische Möglichkeiten zum Gebäudeschutz und lassen Sie sich beraten

- Geben Sie den Tätern keine Chance, schließen Sie Fenster und Türen auch beim kurzzeitigen Verlassen

Lassen Sie uns gemeinsam den Einbrechern das Handwerk legen!

Am Mittwoch, 11. Oktober, wird es einen Informationsstand der Polizei Heinsberg in der Kreissparkasse Geilenkirchen, Filiale an der Konrad-Adenauer-Straße geben. Beamte der Kriminalprävention beraten dort in der Zeit zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, kostenlos zum Thema Einbruchsschutz. Insbesondere sicherheitstechnische Beratung wird dort angeboten. Dieses Angebot kann ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden.

Persönliche Beratungstermine können Sie auch telefonisch vereinbaren. Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalprävention sind unter der Rufnummer 02452 920 5555 (Anrufbeantworter) erreichbar.

