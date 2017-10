POL-HS: Tablet aus Wohnung gestohlen

Wegberg (ots) - Am Montag (9. Oktober) stahlen unbekannte Täter aus einer Wohnung in einem Haus auf der Straße An der Kull ein Tablet samt Ladekabel. Die Tat ereignete sich zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-2222

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell