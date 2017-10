Geilenkirchen (ots) - In der Nacht zum Dienstag (10. Oktober) drangen unbekannte Täter in zwei Pkw ein. Aus den vor einem Haus an der Mainstraße parkenden Fahrzeugen stahlen sie Ausweise, ein Mobiltelefon, Modeschmuck und einen Tankgutschein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-2222

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell