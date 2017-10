POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven-Millich (ots) - Die Scheibe eines Pkw, der an der Straße Spreeweg in Hückelhoven stand, wurde durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden persönliche Papiere und Bargeld gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 7. Oktober (Samstag), 14 Uhr und dem 8. Oktober (Sonntag), 11 Uhr.

Ebenfalls in Hückelhoven, auf der Straße Am Mühlenbach, wurde in der Nacht zum 8. Oktober (Sonntag) eine Handtasche aus einem Pkw entwendet.

Auch in der Nacht zum 8. Oktober (Sonntag) drangen unbekannte Täter in einen Pkw ein, der an der Straße Jettchenweg in Millich stand. Sie stahlen daraus eine Maschine zur Herstellung von Schlüsseln.

