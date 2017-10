POL-HS: Mehrere Straftaten im Verlaufe des Oktoberfestes

Waldfeucht-Haaren (ots) - Am Oktoberfest Wochenende in Haaren wurden zwischen Freitag, 6. Oktober und Sonntag, 8. Oktober, insgesamt neun Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen, weil sie sich den Maßnahmen der einschreitenden Beamten massiv widersetzte. Zudem wurden zwei Diebstahlsdelikte angezeigt. Zwei Frauen meldeten sich bei der Polizei, weil sie von männlichen Personen unsittlich angefasst wurden. Auch in diesen Fällen wurden Anzeigen gefertigt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern in diesen Fällen noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-2222

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell