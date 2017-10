POL-HS: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gangelt (ots) - Ein 20-jähriger Mann aus Gangelt wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (8. Oktober) schwer verletzt. Eine 53-jährige Frau aus Waldfeucht fuhr mit ihrem Pkw VW Golf auf der Sittarder Straße in Richtung Louisenring. Sie überquerte den Kreuzungsbereich Sittarder Straße/Heinsberger Straße/Frankenstraße/Markt, um auf der Frankenstraße in Richtung Luisenring weiterzufahren. Kurz hinter der Kreuzung fuhr für sie von links kommend der 20-Jährige mit seinem Fahrrad zügig auf die Fahrbahn. Die Frau bremste noch, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der junge Fahrradfahrer stürzte auf die Motorhaube und dann zu Boden. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Dort verblieb er stationär. Die Pkw Fahrerin verletzte sich durch den Zusammenstoß nicht.

