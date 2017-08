POL-HS: Diebstahl eines Pkw Mercedes

Geilenkirchen (ots) - Einen silbernen Pkw Mercedes, Typ E-Klasse mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (9. August). Das Fahrzeug stand in der Einfahrt eines Hauses an der Straße Tripser Wäldchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell