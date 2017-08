POL-HS: Tresor samt Schusswaffen bei Einbruch erbeutet

Gangelt-Breberen (ots) - Zwischen dem 5. August (Samstag) und dem 7. August (Montag) drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus an der Straße Am Steg ein. Zuvor hatten sie eine Kellertüre aufgehebelt und anschließend alle Räume des Gebäudes durchsucht. Erbeutet wurde ein Tresor, in dem sich zwei Schusswaffen befanden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell