POL-HS: Einbruch in Tankstelle

Heinsberg-Karken (ots) - Am Dienstag (8. August) wurden gegen 02.45 Uhr mehrere Anwohner der Roermonder Straße durch einen lauten Knall geweckt. Als sie nachschauten, stellten sie auf einem Tankstellengelände drei männliche Personen fest, die kurz darauf in einem silbernen Pkw in Richtung niederländische Grenze davonfuhren. Sie informierten die Polizei und die Beamten stellten fest, dass an dem Tankstellengebäude eine Scheibe eingeschlagen worden war. Offensichtlich hatten die Täter Tabakwaren gestohlen und flüchteten anschließend mit einem silbernen Pkw Kombi, ggf. ein älterer Mercedes. Nach Angaben der Zeugen handelte es sich bei den Einbrechern um drei männliche Personen. Einer war etwa 180cm groß und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er war mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Weste bekleidet. Weitere Zeugen des Vorfalls oder Personen, die weitere Angaben zu den Tätern bzw. ihrem Pkw machen können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 02452 920 0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg.

