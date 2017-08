POL-HS: Autofahrerin und Unfallzeugen werden gesucht

Heinsberg (ots) - Eine 39-jährige Frau aus Heinsberg befuhr am 4. August (Freitag) gegen 10.50 Uhr mit einem weißen Pkw VW die Gerberstraße in Richtung Gaswerkstraße. Als sie an einem dort parkenden blauen Pkw vorbeifuhr, bog von der Gaswerkstraße eine dunkelhaarige Frau mit einem blauen Kleinwagen in die Gerberstraße ein. Um nicht mit dem entgegenkommenden Wagen zusammenzustoßen, wich die Heinsbergerin nach rechts aus und geriet dabei gegen den parkenden Pkw. Die 39-Jährige hielt an, aber die Fahrerin des blauen Kleinwagens stoppte nicht und fuhr in Richtung der Straße Auf dem Brand davon. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun nach der dunkelhaarigen Autofahrerin sowie Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell