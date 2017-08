POL-HS: Junger Fahrradfahrer verletzte sich schwer

Geilenkirchen (ots) - Am Sonntag (6. August) befuhr gegen 15.10 Uhr ein 12-jähriger Junge aus Übach-Palenberg mit einem Fahrrad den Radweg entlang der Herzog-Wilhelm-Straße. Als er in Richtung der Straße Am Mausberg unterwegs war, kam er nach rechts vom Radweg ab und prallte gegen den Mast eines Verkehrszeichens. Dabei verletzte sich das Kind so schwer, dass es nach erster Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

