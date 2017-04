POL-HS: Wohnungseinbruch ohne Beute

Hückelhoven-Baal (ots) - Täter, die am Mittwoch (8. Februar) in der Zeit von 17.15 Uhr bis 19.30 Uhr in ein Haus an der Graf-von-Galen-Straße einbrachen, verließen das Objekt nach dem Durchsuchen sämtlicher Räumlichkeiten nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell