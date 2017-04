POL-HS: Münzsammlung entwendet

Wegberg-Beeckerheide (ots) - Am 8. Februar (Mittwoch) in der Zeit von 6.15 Uhr bis 22.15 Uhr hebelten unbekannte Einbrecher die Terrassentür eines Hauses am Kreuzdornweg auf und durchsuchten sämtliche Räumen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie zumindest eine Münzsammlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell