POL-HS: Pfarrheim beschmiert und Ziel von Einbruchsversuch

Wegberg-Beeck (ots) - Am 8. Februar wurde bekannt, dass im Zeitraum vom 3. Februar (Freitag), 17 Uhr bis 4. Februar (Samstag), 13 Uhr, das Pfarrheim am Kirchplatz das Ziel von Farbschmiererei und eines Einbruchsversuchs war. Mit schwarzer, gelber und roter Farbe haben an Wand, Fenster und Betonsockel unbekannte Täter mehrfarbig Graffiti aufgesprüht. Zudem war augenscheinlich versucht worden, die Holztür des Nebeneingangs aufzuhebeln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell