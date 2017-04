POL-HS: Tresor und Bargeld als Beute

Erkelenz-Lentholt (ots) - Einbrecher stiegen am Mittwoch (8. Februar) zwischen 18.40 Uhr und 20.40 Uhr in ein Haus am Heinrich-Plum-Weg ein. Sie durchsuchten ausgewählte Wohn- und Kellerräume und verließen das Wohnhaus mit Bargeld und einem Tresor samt Inhalt als Beute. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden ist Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell