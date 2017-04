POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Erkelenz (ots) - Über die Terrassentür verschafften sich Einbrecher am 8. Februar (Mittwoch), in der Zeit von 16.30 Uhr und 20.25 Uhr, gewaltsam Zugang zum Inneren eines Wohnhauses an der Straße In der Schlei. Sie durchwühlten mehrere Räume und Behältnisse und flüchteten mit ihrer Beute, nach ersten Hinweisen einem Tablet, Besteck und Schmuck, unerkannt.

