POL-HS: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Heinsberg (ots) - Bei der Ausfahrt von einem Tankstellengelände an der Industriestraße übersah am Mittwoch (8. Februar) eine 51-jährige Autofahrerin aus Schinveld (NL) eine 56-jährige Fahrradfahrerin aus Heinsberg. Die Fahrradfahrerin stieß gegen die rechte Front des PKW, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Mittels Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell