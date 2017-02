POL-HS: Ladendiebstahl mit Trick

Geilenkirchen (ots) - Zwei unbekannte Frauen betraten am Donnerstag, 2. Februar, gegen 11.30 Uhr ein Geschäft an der Haihover Straße. Eine der Frauen verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch und ließ sich in einer Ecke des Geschäftes beraten. Währenddessen hielt sich die andere Frau im Kassenbereich auf. Nachdem beide Frauen das Geschäft verlassen hatten, stellte die Verkäuferin fest, dass aus einer Geldkassette Bargeld entwendet worden war. Die Frauen waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und wirkten europäisch. Eine trug eine Mütze. Nachdem sie das Geschäft verlassen hatten, gingen sie zu Fuß in Richtung Bahnhof. Zeugen, die Hinweise zu den Frauen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell