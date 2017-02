POL-HS: Festgehalten und beraubt

Heinsberg (ots) - Ein 30-jähriger Mann aus Heinsberg wurde am Mittwoch (1. Februar) Opfer eines Straßenraubes. Er war zu Fuß auf der Ostpromenade unterwegs, als er an der Kreuzung Poststraße von drei ausländisch wirkenden Männern festgehalten und geschlagen wurde. Die arabisch oder nordafrikanisch wirkenden Männer zogen dem Heinsberger die Geldbörse aus der Hosentasche und flüchteten mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Berufsschule. Einer der Täter war etwa 185 Zentimeter groß und schlank. Er hatte einen buschigen Vollbart und eine dunkle Hautfarbe. Er trug eine weiße Strickmütze. Der zweite Täter war etwa gleich groß, hatte eine normale Statur und ebenfalls eine dunkle Hautfarbe. Er hatte einen kurzen schwarzen Bart. Der dritte Mann war kleiner, zirka 165 bis 170 Zentimeter und hatte helle Schuhe an. Zeugen, die die Männer gesehen haben oder Angaben zu deren Identität machen können, werden gebeten, sich zu melden. Auch Personen, die die Tat beobachtet haben wenden sich bitte unter Telefon 02452 920 0 an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell