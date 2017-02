POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Durch ein Fenster drangen Einbrecher am Mittwoch, 1. Februar, zwischen 17.40 Uhr und 21 Uhr in ein Wohnhaus an der Jägerstraße ein. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke nach Diebesgut und entwendeten einen Tresor mit Bargeld.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell