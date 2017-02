POL-HS: Wohnungseinbruch entdeckt

Hückelhoven (ots) - Eine Anwohnerin der Robert-Koch-Straße hörte am 1. Februar (Mittwoch), gegen 20.20 Uhr, Glas splittern. Als sie nachsah, bemerkte sie ein etwa 30 Zentimeter großes Loch in der Scheibe der Terrassentür. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Täter zuvor offenbar versucht hatten die Terrassentür sowie eine weitere Tür aufzuhebeln. Als dies mißlang, warfen sie einen Stein durch die Terrassentür, um so ins Gebäude zu gelangen. Dabei wurden sie von der Hausbewohnerin gestört und flüchteten. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die zum Zeitpunkt der Tat Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell