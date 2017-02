POL-HS: Bei Fahrzeugaufbruch gestört

Heinsberg (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Donnerstag, 01. Februar, gegen 1.30 Uhr, eine vermummte Person, die sich auf dem Gelände einer Firma an der Ferdinand-Porsche-Straße aufhielt. Als der Unbekannte den Zeugen bemerkte, flüchtete er über das Gelände in Richtung Industrieparkstraße. Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei über den Vorfall. Die Beamten stellten fest, dass ein Pkw, der auf dem Gelände parkte, offensichtlich aufgebrochen wurde. Der Täter hatte eine Scheibe des Fahrzeugs herausgehebelt und den Innenraum durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Der Täter war etwa 170 Zentimeter groß und war dunkel gekleidet. Vor dem Gesicht trug der Mann ein weißes Dreieckstuch. Weitere Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell