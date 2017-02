POL-HS: Junge Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Geilenkirchen (ots) - Am Mittwoch (1. Februar) wurde eine 21-jährige Frau aus Geilenkirchen bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Wurmtalstraße/Hommerschen verletzt. Sie fuhr mit ihrem Pkw Ford auf der Straße Hommerschen in Richtung Wurmtalstraße. Von dort aus bog sie nach links auf die Wurmtalstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Mercedes eines 76-jährigen Niederländers, der auf der Wurmtalstraße in Richtung Herzog-Wilhelm-Straße fuhr. Durch den Unfall wurde die junge Frau verletzt und musste mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt werden. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei noch weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 02452 920 0 beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell