POL-HS: Jugendschutzkontrollen in Discotheken

Heinsberg (ots) - Gemeinsam mit Mitarbeitern des Jugendamtes und Ordnungsamtes der Stadt Heinsberg führten Beamte der Kriminalpolizei am 28. Januar (Samstag) Jugendschutzkontrollen in einer Diskothek an der Kreisstraße 16 in Heinsberg durch. Sie kontrollierten in der Zeit zwischen 1 Uhr und 2 Uhr insgesamt 60 Personen innerhalb der Diskothek und stellten fest, dass sich darunter 11 minderjährige Jugendliche befanden. Diese hielten sich entgegen dem Jugendschutzgesetz noch nach 12 Uhr in der Diskothek auf. Die Jugendlichen wurden zur Polizeiwache gebracht und dort von ihren Eltern abgeholt. Der Betreiber der Diskothek wird eine Anzeige der Stadt Heinsberg erhal-ten.

