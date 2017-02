POL-HS: Zeugen halten Täter nach Trickdiebstahl fest

Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - In einem Supermarkt an der Gladbacher Straße wurde am Dienstag, 31. Januar, eine 71-jährige Frau aus Mönchengladbach Opfer eines Trickdiebstahls. Die Seniorin ging mit einem Einkaufswagen durch das Geschäft, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Er fragte sie, was das dort im Regal für eine Suppe wäre. Sie versuchte es ihm zu erklären. Zeugen, die dies beobachteten, bemerkten, dass sich in diesem Moment ein anderer Mann dem Einkaufswagen der alten Dame näherte und in eine darin liegende Einkaufstasche griff. Der Mann zog die Geldbörse der Seniorin daraus hervor. Die Zeugen riefen daraufhin laut um Hilfe, wodurch weitere Kunden auf den Vorfall aufmerksam wurden. Einem Zeugen gelang es, einen der Täter festzuhalten. Der andere flüchtete aus dem Geschäft, warf die Geldbörse zuvor jedoch in ein Regal. Ein Zeuge beobachtete, dass er in einen weißen Pkw mit bulgarischen Kennzeichen stieg und davon fuhr. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten konnten feststellen, dass es sich bei dem festgehaltenen Täter um einen 33-jährigen Mann aus Rumänien handelt. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht. Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen ihn. Die 71-Jährige erhielt ihre Geldbörse dank der Hilfe der Zeugen vollständig zurück. Die polizeilichen Ermittlungen, auch dahingehend, ob es Zusammenhänge mit einem ähnlichen Trickdiebstahl am Montag, 30. Januar in Wasenberg gibt, (Wir berichteten am Dienstag, 30. Januar mit PB Nr. 30) dauern weiter an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell