POL-HS: Wohnungseinbruch

Heinsberg-Laffeld (ots) - Am Dienstag (31. Januar) drangen unbekannte Täter, zwischen 17 Uhr und 18.45 Uhr, in ein Wohnhaus an der Maarstraße ein. Sie hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf, um ins Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck sowie Bargeld.

