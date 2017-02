POL-HS: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Heinsberg-Eschweiler (ots) - Am 31. Januar (Dienstag), bemerkten Zeugen gegen 22.50 Uhr, dass sich zwei Personen an einem Altkleidercontainer an der Kampstraße zu schaffen machten. Sie informierten daraufhin die Polizei. Die Beamten bemerkten einen Pkw Opel Astra mit rumänischen Kennzeichen, der unmittelbar neben einem Altkleider-Containers stand. Als sie daraufhin nach dem Rechten sahen, kam ein Mann hinter dem Container hervor. Ein weiterer Mann befand sich im Container und kam nach Aufforderung der Polizisten heraus. Es handelte sich um zwei 28 und 47 Jahre alte Männer aus Rumänien. Diese hatten offenbar versucht, Bekleidung aus dem Container zu entwenden. Die Beamten stellten die Personalien der beiden Männer fest und fertigten eine Anzeige gegen sie.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell