POL-HS: Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wassenberg (ots) - Ein 23-jähriger Mann aus Brüggen wurde am Mittwoch, 1. Februar, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Als Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens leerte er gegen 6.50 Uhr an der Straße Am Stern die Mülltonnen. Als er mit einer Tonne die Fahrbahn betrat, übersah er offenbar den Pkw Jeep eines 29-jährigen Mannes aus Wassenberg. Dieser war mit Anhänger aus Richtung Wassenberg kommend auf der Bundesstraße 221 in Richtung Wildenrath unterwegs. Der 23-Jährige lief seitlich gegen den Anhänger des fahrenden Jeeps. Durch den Aufprall wurde der junge Mann schwer verletzt. Nach notärztlicher Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.

