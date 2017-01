POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Hückelhoven (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Montag (30. Januar), zwischen 17.45 Uhr und 19 Uhr, ein Fenster eines Hauses an der Straße Moselweg aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und drangen auf diesem Weg in das Gebäude ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld.

