POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Wegberg-Mehlbusch (ots) - Unbekannte Täter schlugen am 28. Januar (Samstag), zwischen 8 Uhr und 19 Uhr, die Seitenscheibe eines Pkw ein, der an der Straße In Mehlbusch parkte. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie dann ein fest eingebautes Navigationsgerät. Bei der Tat beschädigten sie zudem die Ledersitze des Pkw.

