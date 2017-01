POL-HS: Radmuttern an Fahrschul-LKW gelöst/ Zeugen gesucht

Heinsberg (ots) - Zwischen Freitag, 27. Januar, 17 Uhr und Montag, 30. Januar, 6 Uhr, bemerkte ein Fahrschullehrer, dass die Radmuttern am vorderen linken Rad eines Fahrschul-LKW offensichtlich gelöst worden waren. Als er vor der Fahrstunde um das Fahrzeug herum ging, bemerkte er den Schaden. Das Fahrzeug stand an der Siemensstraße. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu wenden, Telefon 02452 920 0.

