POL-HS: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Übach-Palenberg (ots) - Am Donnerstag (26. Januar) beschädigte ein 55-jähriger Mann aus Mönchengladbach gegen 16.15 Uhr mit seinem Pkw BMW auf der Kirchstraße im Vorbeifahren den Außenspiegel eines parkenden Pkw. Als er daraufhin wendete und zur Unfallstelle zurückkehrte, stellte er fest, dass das beschädigte Fahrzeug nicht mehr dort stand. Daraufhin verständigte er die Polizei über den Vorfall. Am Unfallort wurde ein Teil des Außenspiegels des parkenden Pkw gefunden, der zu einem VW Scirocco gehört. Zur Schadensregulierung sucht die Polizei nun den Eigentümer des parkenden Pkw. Dieser wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell