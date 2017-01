POL-HS: Brand einer Fabrikationshalle

Wegberg-Berg (ots) - Am Sonntag, 29. Januar, bemerkten Zeugen gegen 21 Uhr einen Brand auf dem Gelände einer Firma an der Straße In Berg. Auf dem Außengelände der Firma waren Plastikbehälter aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff dann auf die angrenzende Lager- und Fabrikationshalle über. Personen wurden nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

