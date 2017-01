POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Wassenberg-Birgelen (ots) - Indem sie die Seitenscheibe einschlugen, gelangten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (28. Januar) in den Innenraum eines Pkw, der an der Paradiesstraße stand. Sie entwendeten ein fest eingebautes Navigationsgerät mit Radio.

