POL-HS: Kellerräume aufgebrochen

Hückelhoven (ots) - Zeugen beobachteten in einem Mehrfamilienhaus an der Dr.-Ruben-Straße am 29. Januar (Sonntag), gegen 16.30 Uhr, einen unbekannten Mann, der sich im Treppenhaus aufhielt. Gegen 16:50 Uhr kam dieser Mann einer Anwohnerin aus dem Keller entgegen und verließ das Haus. Als sie nach dem Rechten sah, bemerkte sie, dass drei Kellerräume offenbar aufgebrochen wurden. Aus einem der Räume hatte der Täter einen Werkzeugkoffer sowie eine Induktionsherdplatte genommen und unterhalb des Treppenaufgangs zum Abtransport deponiert. Aus einem weiteren Raum wurde ein Rucksack entnommen und ebenfalls unter der Treppe abge stellt. Das Vorhängeschloss des dritten Raums wurde aufgebrochen. Ob dort etwas fehlte, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest. Der Täter war etwa 180 Zentimeter groß, schlank, hatte dunkle Haare und wirkte südländisch. Bekleidet war er mit Jeans sowie einer dunklen Jacke. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden unter Telefon 02452 920 0.

