POL-HS: Verkehrsgefährdung / Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Gillrath (ots) - Am Freitag, 27. Januar, fiel Beamten der Kreispolizeibehörde Heinsberg, die eine Geschwindigkeitsüberwachung durchführten, ein grauer BMW 5K mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) auf. Das Fahrzeug war, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, auf der Karl-Arnold-Straße in Richtung Gangelt unterwegs. Die Beamten nahmen daraufhin zunächst die Verfolgung des Pkw auf. Da der bislang unbekannte Fahrer allerdings auch innerhalb der Ortschaften mit sehr ho-her Geschwindigkeit fuhr und mehrere Pkw, die in Richtung Gangelt fuhren, überholte, brachen die Beamten die Verfolgung ab, um zu verhindern, dass es zu Gefährdungen für andere Verkehrsteilnehmer kam. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei Zeugen. Insbesondere Personen, die durch das Fahrverhalten des BMW Fahrers gefährdet wurden und dies bislang nicht angezeigt haben, werden gebeten, sich zu melden. Aber auch weitere Zeugen, die Angaben zur Identität des Fahrers machen können, wenden sich mit ihren Hinweisen bitte an das Verkehrskommissariat der Poli-zei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell