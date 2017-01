POL-HS: Gefährliches Überholmanöver / Polizei sucht Zeugen

Selfkant (ots) - Auf der Landstraße 228 wurden am Mittwoch (25. Januar) mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 69-jähriger Mann aus dem Selfkant mit seinem Pkw Daimler Chrysler in einer Kolonne von mehreren Fahrzeug aus Selsten in Richtung Saeffelen. Im Rück-spiegel sah der Mann einen dunklen Pkw Audi mit hoher Geschwindigkeit ankommen, der sofort zu einem Überholvorgang ausscherte. Dies tat er, obwohl ihm zu diesem Zeitpunkt ein Lkw entgegen kam. Der unbekannte Fahrer überholte mehrere Fahrzeuge und scherte dann, unmittelbar vor dem Pkw des Selfkänters, nach rechts ein, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden. Der Daimler Benz Fahrer musste stark bremsen und nach rechts ausscheren, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw Audi zu verhindern. Bis zum Ortseingang Saeffelen konnte der Zeuge noch zwei ebenso riskante Überholmanöver des Audi Fahrers beobachten. Dies teilte er kurz darauf der Polizei mit, die eine Anzeige aufnahm. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei den Fahrer des Lkw sowie weitere Pkw Fahrer, die durch die Fahrweise des Audi Fahrers gefährdet wurden. Diese, sowie Personen, die Hinweise zur Identität des Fahrers geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 02452 920 0 beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell