POL-HS: Polizeibericht vom 29.01.2017

Kreis Heinsberg (ots) - Meldungen

Delikte/Straftaten:

Erkelenz - Einbruchsdiebstahl

Am Nachmittag bzw. frühen Abend des 28.01.2017 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus am Postweg. Die Täter durchsuchten das Objekt und ließen letztlich Bargeld sowie eine Uhr mitgehen.

Waldfeucht - versuchter Wohnungseinbruch

Am 28.01.2017, 20:40 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienreihenhaus am Driescher Weg einzubrechen. Die Tat blieb hier im Versuchsstadium stecken.

