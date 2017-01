POL-HS: Reetdach geriet in Brand / Zeugen gesucht

Wegberg-Schwaam (ots) - Am Donnertag (26. Januar) wurden Feuerwehr und Polizei gegen 22:40 Uhr über den Brand eines Reetdaches an einem Haus auf der Rickelrather Straße informiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, so dass nur ein kleiner Teil des Daches beschädigt wurde. Die genaue Ursache des Feuers muss derzeit noch ermittelt werden. Die Möglichkeit, dass je-mand das Dach vorsätzlich entzündete, kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Daher werden dringend Zeugen gesucht, die eventuell Beobachtungen machten, die zur Aufklärung beitra-gen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02452 920 0 erbeten an das Kriminal-kommissariat 1 der Polizei in Heinsberg.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell