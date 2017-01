POL-HS: Einbrecher kamen durchs Fenster

Waldfeucht-Bocket (ots) - Am Donnerstag (26. Januar) brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Nordstraße ein. Zuvor hebelten sie zwischen 15:45 Uhr und 18:30 Uhr ein Fenster des Gebäudes auf. Dann betraten sie alle Räume und suchten nach Wertgegenständen. Nach ersten Feststellungen wurde Modeschmuck gestohlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell