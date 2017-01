POL-HS: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen / Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots) - Am Freitag (27. Januar) ereignete sich auf der Landstraße 364 ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwere Verletzungen erlitten. Gegen 07:30 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Übach-Palenberg mit ihrem Pkw die Landstraße in Richtung Geilenkirchen. Ihr entgegen kam zu diesem Zeitpunkt ein 72-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Übach-Palenberg. Aus bisher unbekannten Gründen geriet die Autofahrerin in Höhe des Gutes Hommerchen nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie dann frontal mit dem Pkw des Übach-Palenbergers zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 49-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Feuerwehrkräfte befreit werden. Die Autofahre-rin, ihre mit im Wagen sitzende 13-jährige Tochter und ihr 15-jähriger Sohn sowie der 72-jährige Mann erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle brachten Rettungswagen alle Personen in umliegende Krankenhäuser, wo sie stationär aufgenommen wurden. Zur Rettung der Verletzten und Aufnahme des Verkehrsunfalls bzw. Reinigung der Fahrbahn musste die Landstraße im Bereich der Unfallstelle bis 09:20 Uhr gesperrt werden. Um den genauen Unfallablauf rekonstruieren zu können, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer den Zusammenstoß beobachtete, der wende sich bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

