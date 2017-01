POL-HS: Räuberischer Diebstahl

Heinsberg (ots) - In einem Bekleidungsgeschäft auf der Hochstraße wurde am Mittwoch (25. Januar) gegen 11.50 Uhr, eine 21-jährige Verkäuferin bei einem Ladendiebstahl leicht verletzt. Ihre 52-jährige Kollegin bemerkte einen unbekannten Mann, der Waren in seine Jackentasche steckte. Daraufhin sprach sie den Mann an und forderte ihn auf, die Sachen wieder zurück zu legen. Dieser lief stattdessen in Richtung Ausgang. Dies bemerkte die 21-Järhige Verkäuferin und versuchte den Mann aufzuhalten. Der Flüchtende schubste sie zur Seite, wobei die junge Frau leicht verletzt wurde und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung Burgberg. Die Verkäuferinnen informierten die Polizei über den Vorfall. Der Täter konnte jedoch nicht mehr aufgegriffen werden. Bei der Anzeigenaufnahme zeigten die Verkäuferinnen den Beamten eine Plastiktüte, in der sich Bekleidungsstücke eines anderen Bekleidungsgeschäftes befanden, die offenbar ebenfalls entwendet wurden. Diese war vom Täter im Geschäft zurückgelassen worden. Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt, 190 bis 195 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine dunkle Jacke und eine Mütze und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Auffällig war seine Alkoholfahne. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit diesem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell