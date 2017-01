POL-HS: Hund überfahren und geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Übach-Palenberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am 25. Januar (Mittwoch) auf der Talstraße ereignete, wurde ein Husky getötet. Dieser war kurz zuvor, gemeinsam mit zwei anderen Hunden, von einem Grundstück an der Talstraße auf die Fahrbahn gelaufen. Der Fahrer des Pkw war aus Richtung Buschstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als der Unfall passierte. Nach dem Vorfall fuhr er mit seinem Fahrzeug davon, ohne sich um das Tier zu kümmern. Die beiden an-deren Hunde wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei diesen Fahrer sowie weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt das Verkehrskommis-sariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell