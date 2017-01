POL-HS: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Heinsberg (ots) - Am Mittwoch, 25. Januar, ereignete sich gegen 23.05 Uhr auf der Bundesstraße 221 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht und eine Person schwer verletzt wurde. Die beiden 20 und 22 Jahre alten Männer aus Kerkrade (NL) fuhren mit einem Pkw Peugeot auf der Bundesstraße 221 aus Richtung Blauenstein in Richtung Ausbauende Autobahn 46. Kurz vor einer dortigen Baustelle verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte der Pkw die Leitplanke und schleuderte unkontrolliert quer über die Fahrbahn der Bundesstraße. Im linksseitigen Grünstreifen kam das Fahrzeug dann zum Stillstand. Zeugen beobachteten die beiden jungen Männer, die aus dem Fahrzeug stiegen und informierten die Polizei. Einer der Männer entfernte sich von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der ihm folgte, bemerkte, dass er etwa 200 Meter entfernt eine Tüte im Grünstreifen versteckte. Dann begab sich der Mann wieder zum Unfallort. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte der Zeuge ihnen die Tüte. Darin fanden die Beamten ein weißes Pulver, vermutlich Betäubungsmittel. Die Tüte wurde sichergestellt. Ein hinzu gerufener Drogenspürhund fand im Pkw sowie am Unfallort weitere Tütchen mit Betäubungsmitteln. Daraufhin wurden das Fahrzeug sowie die aufgefundenen Drogen sichergestellt. Da nicht feststand, wer zum Unfallzeitpunkt das Fahrzeug führte, wurde beiden Männern eine Blutprobe entnommen. Der 22-jährige Niederländer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Aufgrund der aufgefundenen Betäubungsmittel wurden beide Männer vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

