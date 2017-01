POL-HS: Nachtrag zum Pressebericht Nr. 25 vom 25.01.2017

Kresi Heinsberg (ots) - Heinsberg Wohnungsbrand

Am Mittwochabend kam es in einer Wohnung im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses auf der Linderner Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Die 49jährige Bewohnerin, die vor Verlassen der Wohnung ihre Hunde rettete, zog sich eine Rauchvergiftung zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Heinsberg gebracht. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand der Brand in der Küche. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen und dauern an.

