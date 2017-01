POL-HS: Seniorin in ihrer Wohnung überfallen

Hückelhoven (ots) - Eine 81-jährige Frau wurde am Dienstag (24. Januar) in ihrer Wohnung überfallen. Gegen 14:00 Uhr klingelte es an der Tür ihres Hauses an der Straße Am Lieberg. Da sie Besuch erwartete, öffnete sie die Tür. Vor ihr stand aber ein unbekannter Mann, der sie sofort in den Flur drückte und die Eingangstür schloss. Er forderte Geld und drängte die Hückelhovenerin, ihm die Wohnung zu zeigen. Dabei suchte er offensichtlich nach Wertgegenständen. Als er schließlich einen geringen Geldbetrag im Portemonnaie der Seniorin gefunden und zwei Ringe an sich genommen hatte, verließ er das Haus in unbekannte Richtung. Nach Angaben des Opfers war der Mann etwa 50 Jahre alt und ungefähr 175 bis 180cm groß. Er hatte eine schlanke Figur und dunkle, mittellange Haare. Im Haus hielt er sich etwa 20 bis 30 Minuten auf. Wer Beobachtungen machte, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten oder wem dieser Mann auffiel bzw. Angaben zu seiner Identität machen kann, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell