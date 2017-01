POL-HS: Mit Pkw gegen Baum geprallt / Junge Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen

Geilenkirchen (ots) - Am Mittwoch (25. Januar) ereignete sich gegen 06:30 Uhr auf der Landstraße 164 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jährige Autofahrerin aus Baesweiler schwere Verletzungen erlitt. Die Frau war mit ihrem Pkw von Übach-Palenberg kommend in Richtung Geilenkirchen unterwegs, als sie im Verlaufe der Fahrt mit dem linken Vorderrad ihres Wagens auf den Randstreifen einer Verkehrsinsel geriet. Anschließend verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum, wodurch die Baesweilerin schwer verletzt wurde. Nach erster Versorgung an der Unfallstelle brachte sie ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Rettung der Verletzten und Aufnahme des Verkehrsunfalls musste die Landstraße zeitweise gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell