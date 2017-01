POL-HS: Bei Einbruch Bargeld und Schmuck gestohlen

Heinsberg (ots) - Durch ein aufgehebeltes Fenster drangen unbekannte Täter am 23. Januar (Montag) in ein Haus an der Schafhausener Straße ein. Zwischen 18:50 Uhr und 21:30 Uhr durchsuchten sie die Wohnung. Mitgenommen wurden Bargeld und Schmuck.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell